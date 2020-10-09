İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ekim 2020 Cuma / 21 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8503
  • EURO
    9,2933
  • ALTIN
    486.737
  • BIST100
    1165.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'deki orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Dünya

Suriye'deki orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Lazkiye, Tartus ve Humus illerindeki ormanlarda çıkan yangınlar söndürülemiyor.

AA09 Ekim 2020 Cuma 21:37 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 21:37
ABONE OL

Suriye'nin sahil kesiminde yer alan Lazkiye ve Tartus illeri ile Humus ilinin batı kırsalında dün farklı noktalarda yangınlar başladı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangınlar kontrol altına alınamazken bölgeden yükselen dumanlar Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de görüldü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, Lazkiye'deki yangınlarda 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yerel kaynaklara göre, bölge halkının geçimini sağladığı çok sayıda zeytin ve elma bahçeleri ile tarım arazileri yangında zarar gördü.

Çıkış nedeni bilinmeyen yangınların yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle bazı köyler boşaltıldı.

Rejime bağlı itfaiye ekipleri yangınlara müdahale ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.