Suriye'deki orman yangınları söndürüldü

Suriye Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Lazkiye Valisi Muhammed Osman ile düzenlediği basın toplantısında, Lazkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Salih, çalışmaların devlet kurumları, gönüllü ekipler ve uluslararası destekle sağlanan geniş bir toplumsal dayanışmanın sonucu olduğunu söyledi.

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Katar'dan gelen ekiplerin yanı sıra yerel ve uluslararası gönüllü gruplara da teşekkür eden Salih, "Hepiniz bu ülkenin hafızasında kalacak bir insanlık destanı yazdınız. Dayanışmanın en güzel örneğini sergilediniz." dedi.

Salih, yangın söndürme ekiplerinin sahada büyük zorluklarla karşılaştığını belirterek, en büyük engellerin başında savaş kalıntısı mayınlar, yönü sıkça değişen güçlü rüzgarlar, sarp arazi yapısı ve ormanların uzun süredir bakımsız bırakılması nedeniyle oluşturulamayan yangın koruma hatları geldiğini ifade etti.

16 BİN HEKTARDAN FAZLA ORMANLIK ALAN KÜL OLDU

Lazkiye Valisi Osman da yangının 12 gün sürdüğünü, 16 bin hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğünü, bunların 2 bin 200 hektarının tarım arazisi olduğunu açıkladı.

Yangından 45 köyün doğrudan etkilendiğini, yaklaşık 1200 ailenin zarar gördüğünü vurgulayan Osman, afet sürecinde sahada yemek, ekipman ve insani yardım ihtiyaçlarının karşılandığını, İçişleri ve Savunma bakanlıkları ile koordineli çalışıldığını ifade etti.

Osman, ilgili bakanlıkların bölgeleri ziyaret ederek zarar tespiti ve tazminat planı üzerinde çalışmaya başladığını, ayrıca yeniden rehabilitasyon sürecinin de ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüleceğini dile getirdi.