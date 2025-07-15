İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2025 Salı / 20 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2317
  • EURO
    46,743
  • ALTIN
    4300.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Suriye'deki orman yangınları söndürüldü

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ilinde son günlerde etkili olan orman yangınları tamamen söndürüldü.

AA15 Temmuz 2025 Salı 23:46 - Güncelleme:
Suriye'deki orman yangınları söndürüldü
ABONE OL

Suriye Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Lazkiye Valisi Muhammed Osman ile düzenlediği basın toplantısında, Lazkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Salih, çalışmaların devlet kurumları, gönüllü ekipler ve uluslararası destekle sağlanan geniş bir toplumsal dayanışmanın sonucu olduğunu söyledi.

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Katar'dan gelen ekiplerin yanı sıra yerel ve uluslararası gönüllü gruplara da teşekkür eden Salih, "Hepiniz bu ülkenin hafızasında kalacak bir insanlık destanı yazdınız. Dayanışmanın en güzel örneğini sergilediniz." dedi.

Salih, yangın söndürme ekiplerinin sahada büyük zorluklarla karşılaştığını belirterek, en büyük engellerin başında savaş kalıntısı mayınlar, yönü sıkça değişen güçlü rüzgarlar, sarp arazi yapısı ve ormanların uzun süredir bakımsız bırakılması nedeniyle oluşturulamayan yangın koruma hatları geldiğini ifade etti.

16 BİN HEKTARDAN FAZLA ORMANLIK ALAN KÜL OLDU

Lazkiye Valisi Osman da yangının 12 gün sürdüğünü, 16 bin hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğünü, bunların 2 bin 200 hektarının tarım arazisi olduğunu açıkladı.

Yangından 45 köyün doğrudan etkilendiğini, yaklaşık 1200 ailenin zarar gördüğünü vurgulayan Osman, afet sürecinde sahada yemek, ekipman ve insani yardım ihtiyaçlarının karşılandığını, İçişleri ve Savunma bakanlıkları ile koordineli çalışıldığını ifade etti.

Osman, ilgili bakanlıkların bölgeleri ziyaret ederek zarar tespiti ve tazminat planı üzerinde çalışmaya başladığını, ayrıca yeniden rehabilitasyon sürecinin de ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüleceğini dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.