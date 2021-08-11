Suriye'deki rejimin lideri Esed, göstermelik devlet başkanı seçimindeki rakibini ''bakanlık'' görevine atadı

AA 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:29 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:30

Uluslararası kamuoyunun eleştirdiği "devlet başkanı seçimini" kazandığı ileri sürülen Esed, dün, rejimin yeni kabinesine onay verdi.

Rejim medyasındaki haberlere göre, Hüseyin Arnus'un başkanlığında tekrar kurulan rejimin 29 bakanlıktan oluşan sözde kabinesinde sadece 5 isim değişti.

Rejimin İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığını yürüten isimler ise değişmedi.

Açıklanan kabinede, rejimin mayısta gerçekleştirdiği seçimde, Esed'in göstermelik rakibi Abdullah'a "devlet bakanı" görevi verilmesi dikkati çekti.

Herhangi bir seçim kampanyası yürütmeyen Abdullah'ın, Suriyeli muhaliflerce "tiyatro" benzetmesi yapılan söz konusu seçimde, 213 bin 968 ile oyların yüzde 1,5'ini aldığı ileri sürülmüştü.

Kamuoyunun tanımadığı Abdullah, sözde seçim sürecinde rejime ve yüz binlerce sivili katlettiği uluslararası raporlara yansıyan rejim ordusuna övgüler yağdırmıştı.