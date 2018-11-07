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‘Suriye'deki S-300’ler esas olarak ABD’nin planlarını bozuyor’

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in S-300 hava savunma sistemlerinin Suriye'ye konuşlanmasından endişe duydukları açıklamasını değerlendiren Rus uzman Andrey Koşkin, S-300’lerin ABD’nin Suriye’deki planlarını bozduğunu dile getirdi.

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Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Bölümü Başkanı Koşkin, Sputnik'e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Belli ki ABD'nin askeri yöneticileri ve politikacıları, S-300'lerin Suriye'deki Rus askerleri güvenli bir şekilde koruyacağını ve Ortadoğu'daki askeri, politik ve jeopolitik ilişkilerin tüm konfigürasyonu üzerinde ciddi etkisi olacağını yeni yeni anlamaya başladı. Elbette S-300'ler, İsrail askerlerinin Suriye topraklarındaki eylemleri için ciddi bir engel. Ama esas olarak Amerikalıların planlarını bozuyor. S-300 sevkiyatı İsrail ve ABD'deki sıcak kafalar için soğuk duş. Aynı zamanda, Suriye'deki savaştan barış aşamasına geçişe izin verecek istikrarlı ilişkilerin inşa edilmesi yönünde Şam'a ve garantör ülkelere büyük bir yardım."

(Sputnik)

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