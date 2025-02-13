Suriye'den Avrupa'ya ilk ziyaret! Kritik toplantı için gözler Paris'te

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ardından ilk kez bir Avrupa Birliği (AB) ülkesini ziyaret etti. Şeybani, Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya geldi.

Şeybani, ayrıca Paris'te düzenlenen ve Suudi Arabistan, Türkiye ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu bölge ülkelerinin yanı sıra Batılı ülkelerinin bakanlarının katıldığı Suriye konulu konferansa katılacak.

Konferansta, Suriye'nin egemenliğini ve güvenliğini güvence altına alan barışçıl bir geçişi sağlamaya yönelik çabaların ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gibi konular ele alınacak.