Suriye'den çekileceğini açıklayan ABD'ye PKK/PYD tehdidi: DEAŞ'lıları serbest bırakırız
ABD’nin Suriye’deki tüm askerlerini çekme kararı terör örgütünü tepeden tırnağa sarstı. DEAŞ’la mücadele ettiğini iddia eden örgüt 1000’den fazla teröristi serbest bırakmakla tehdit etti.
ABD’nin tüm askerleriyle aniden Suriye’den çekilme kararı büyük destekçisi ve hamisi tarafından korunup kollanan terör örgütü PYD/YPG’de büyük panik ve korku yarattı. Kararın ardından peş peşe açıklamalar yapan YPG ve tabela yapılanması sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekmesini “ihanet” olarak değerlendirdiler.
ARKADAN HANÇERLENDİK
Terör örgütünün medya hesaplarından paylaşılan açıklamalarda, ABD’ye yönelik “sırtımızdan hançerlendik”, “aldatıldık”, “ihanete uğradık” ifadeleri de yer aldı. Terör örgütü PYD, köşeye her sıkıştığında masaya koyduğu “DEAŞ” kartını da bir kez daha kullandı. YPG, Türkiye tarafından kendilerine karşı bir operasyon başlarsa hapishanedeki 1100 terörist ile 2080 kadın ve çocuğu bırakacak. Açıklamalarda DEAŞ’a karşı verilen mücadelenin duracağı, şiddetin bütün Suriye’yi saracağı tehditleri de dillendirildi.
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