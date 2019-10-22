22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8362
  • 6,5032
  • 279.27
  • 97982.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Suriye'den gelen ABD askerlerinin Irak'ta kalması için hiçbir onay söz konusu değil'

Irak yönetimi, Suriye'den çekilerek Irak'a giriş yapan ABD askerlerinin ülkede kalmayacağını belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarına girip sonra ülke dışına çıkmak için onay aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'den gelen bu güçlerin (ABD askerleri) Irak'ta kalması için ise hiçbir onay söz konusu değil." ifadesi kullanıldı.

Amerikan askerlerini taşıyan zırhlı araçlar ve askeri ekipman tırları dün Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan Irak'a giriş yapmıştı.

Askeri birliklerin, ABD'nin Enbar'daki Ayn'ul Esed ile Uluslararası Erbil Havalimanı üslerine yerleşeceği iddia edilmişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de iki gün önce yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirmişti.

Teröristler güvenli bölgeden çekiliyor! O anlar böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gerilimi tırmandıracak açıklama: Sudan askerlerini esir aldık

Gerilimi tırmandıracak açıklama: Sudan askerlerini esir aldık

Yasak ama satışı devam ediyor, uzmanı uyardı: Ani ölümlere neden olabilir

Yasak ama satışı devam ediyor, uzmanı uyardı: Ani ölümlere neden olabilir

Sinemada yeni dönem

Sinemada yeni dönem

Konya merkezli 27 ilde FETÖ'ye dev operasyon

Konya merkezli 27 ilde FETÖ'ye dev operasyon

Pazar tezgahlarında zor bulunuyor, talep yağıyor!

Pazar tezgahlarında zor bulunuyor, talep yağıyor!

Televizyon programına çıkmışlardı... Dün gece öldürüldü

Televizyon programına çıkmışlardı... Dün gece öldürüldü

Spil Dağı zirvesinde tespit edildi! 15 metre çapında, 100 metre derinliğinde

Spil Dağı zirvesinde tespit edildi! 15 metre çapında, 100 metre derinliğinde

Sessizliğini bozdu: Ölüm tehditleri alıyorum

Sessizliğini bozdu: Ölüm tehditleri alıyorum
 

POPÜLER HABERLER

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

Rasulayn'da ortaya çıkarıldı: Türkiye sınırına açılıyor

Rasulayn'da ortaya çıkarıldı: Türkiye sınırına açılıyor

Satın aldığı evin garajından çıkan şeye inanamadı!

Satın aldığı evin garajından çıkan şeye inanamadı!

NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu! (Bleacher Report)

NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu! (Bleacher Report)

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA