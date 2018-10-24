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Suriye'den getirilen Japon gazeteci ülkesine dönüyor

Kaçak yollarla gittiği Suriye'den Türkiye'ye getirilen Japon gazeteci Jumpei Yasuda, ülkesine dönmek üzere Hatay'dan ayrıldı.

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Kaçak yollarla gittiği Suriye'den Türkiye'ye getirilen Japon gazeteci Jumpei Yasuda, ülkesine dönmek üzere Hatay'dan ayrıldı.

Dün Türkiye'ye getirilen Yasuda'nın, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay Havalimanı'na getirilen Yasuda, ülkesine dönmek üzere İstanbul uçağına bindirildi.

Öte yandan, havalimanında bulunan emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri, basın mensuplarının Yasuda'nın görüntüsünü almasını engelledi.

2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan kayıp Japon gazeteci Jumpei Yasuda, dün Türkiye'ye getirilmişti.

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