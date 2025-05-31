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Dünya

Suriye'den İsrail açıklaması

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başkanlığında düzenlenen kabine toplantısı sonrasında, İsrail ile dolaylı müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 08:32 - Güncelleme:
Suriye'den İsrail açıklaması
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Başkent Şam'daki Enformasyon Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa, güncel gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Mustafa, toplantıda Cumhurbaşkanı Şara'nın, ülkede yatırımlar için cazip bir ortam oluşturulması gerektiğine, acil reform ihtiyacı olduğuna, bakanlıklar arası uyumun önemine ve yolsuzluğun ortadan kaldırılmasına dikkati çektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığının yeni hükümetin vizyonunu tanıtarak Suriye diplomasisini ülkenin hak ettiği konuma ulaştırmada yeni bir aşamaya geçildiğini söyleyen Mustafa, Bakanlığın dünya genelinde diplomatik misyonları yeniden faaliyete geçirmek ve yeni konsolosluklar açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

2025 yılı bütçesinin yakında açıklanacağını bildiren Enformasyon Bakanı Mustafa, kamu görevlilerine yönelik zam yapılacağını ifade etti.

Mustafa, Savunma Bakanlığı şemasında yeni düzenlemelere gidildiğini, devrik rejim ordusundan ayrılan 2 bin 500 subayın yeni orduya katılım sürecinin de başlatıldığını bildirdi.

Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart'ta imzalanan Entegrasyon Anlaşması'na da değinen Mustafa, hükümetin bu anlaşmaya bağlı kaldığını söyledi.

Mustafa, Suriye'deki etnik ve toplumsal çeşitliliğe saygı duyulduğunu vurgulayarak, resmi devlet televizyonlarında Kürtçe yayın yapılmasının da gündemde olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan ile Suriye hükümeti arasında yakın zamanda yatırım projelerinin kamuoyuna duyurulacağını bildiren Mustafa, İsrail ile dolaylı müzakerelerin sürdüğünü, Suriye'nin 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na" bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

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