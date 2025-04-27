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Dünya

Suriye'den terör örgütüne ''federasyon'' tepkisi

Suriye yönetimi, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin 'federasyon' talebine karşı çıkarak, 'Suriye'nin toprak ve halk bütünlüğü bizim için kırmızı çizgidir ve buna yönelik her türlü ihlal ve sapma; Suriye'nin birleşik kimliğine saldırı olarak değerlendirilir.' açıklamasında bulundu.

AA27 Nisan 2025 Pazar 18:43 - Güncelleme:
Suriye'den terör örgütüne ''federasyon'' tepkisi
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Suriye Cumhurbaşkanlığının Telegram kanalından yapılan açıklamada, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin "federasyon" talebine tepki gösterildi.

Açıklamada, "SDG'nin son dönemde yaptığı, federasyon çağrısında bulunan ve sahada ayrı bir yapı oluşturmayı amaçlayan hareketler ve açıklamaları (Şam yönetimi-SDG) anlaşmanın içeriğiyle açık bir şekilde çelişmekte ve ülkenin birliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir. Ülkeyi bölmeye yönelik bir gerçeklik dayatma ya da federasyon veya özerk yönetim adı altında ayrı yapılar oluşturma girişimlerini açık bir şekilde reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Suriye'nin toprak ve halk bütünlüğü bizim için kırmızı çizgidir ve buna yönelik her türlü ihlal ve sapma; Suriye'nin birleşik kimliğine saldırı olarak değerlendirilir." uyarısında bulunuldu.

Bazı bölgelerde tehlikeli demografik değişim girişimlerine işaret eden uygulamalardan "derin endişe" duyulduğu ifade edilen açıklamada, "SDG'nin devlet kurumlarının çalışmalarını engelleme, ulusal kaynakları devletin denetimi dışında kullanma gibi uygulamaların, bölünmeyi derinleştirip ulusal egemenliği tehdit edeceği konusunda uyarıyoruz." denildi.

Kürt halkının haklarının Suriye halkının tüm diğer bileşenleri gibi tek ve birleşik Suriye devleti çatısı altında, tam vatandaşlık ve hukuk önünde eşitlik temelinde korunduğu vurgulanan açıklamada, bu hakların korunması için hiçbir dış müdahaleye veya yabancı vesayete ihtiyaç olmadığı kaydedildi.

  • Suriye
  • Terör Örgütü
  • Federasyon

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