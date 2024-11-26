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Dünya

Suriyeli 3 bakanı yaptırım listesine aldılar

Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin 3 bakanına yönelik yaptırım kararı aldı.

AA26 Kasım 2024 Salı 17:19 - Güncelleme:
Suriyeli 3 bakanı yaptırım listesine aldılar
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AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de "devam eden baskı ve insan hakları ihlalleri" nedeniyle 3 bakan yaptırım listesine dahil edildi.

Listeye eklenen 3 kişi, İç Ticaret ve Tüketicinin Korunması Bakanı Luay İmad Ed-Din El-Muncid, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Firas Hasan Kaddur ve Devlet Bakanı Ahmed Muhammed Postacı.

3 bakana yönelik yaptırım kararının, "Suriye rejiminin sivil halka karşı sürdürdüğü şiddetli baskıdaki sorumlulukları" nedeniyle alındığı bildirildi.

Yaptırımlar, varlıkların dondurulmasını, AB vatandaşları ve şirketlerinin listedekilere fon sağlamasının yasaklanmasını, kişilere seyahat yasağı getirilmesini içeriyor.

Suriye'ye yönelik yaptırımlar kapsamında kısıtlayıcı tedbir uygulanan kişi sayısı bu 3 bakanın da eklenmesiyle 318 oldu. Yaptırım listesinde ayrıca 86 kuruluş yer alıyor.

  • AB yaptırımı
  • Beşşar Esed
  • Suriye bakanları

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