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Suriyeli aşiretler Fırat'ın doğusunun terörden temizlenmesini istiyor

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkanı Rafi Ukla Raco, 'Bölgemizi işgal eden PYD/PKK terör örgütünün üyelerini Kandil ve İran'dan getirdiklerini biliyoruz. Bölgemizin terör örgütlerinden kurtarılmasını Suriyeli aşiretler olarak istiyoruz.' dedi.

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Suriye'nin Rakka ve Haseke bölgelerindeki aşiretlerin ileri gelenleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir araya gelerek, Fırat Nehri'nin doğusunun terör örgütlerinden temizlenmesi konusunu görüştü.

Raco, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk hükümetinden ve askerinden, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölgeyi Irak sınırına kadar terör örgütlerinden temizlemesi için yardım beklediklerini söyledi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği bölgelerin kurtarılması için harekat yapılmasını talep ettiklerini dile getiren Raco, şunları kaydetti:

"Bölgemizi işgal eden PYD/PKK terör örgütünün üyelerini Kandil ve İran'dan getirdiklerini biliyoruz. Bölgemizin terör örgütlerinden kurtarılmasını Suriyeli aşiretler olarak istiyoruz. Türk askerine burayı temizlemesi halinde her türlü yardımı yapacağımızın sözünü veriyoruz. Biz Türk kardeşlerimizden işgal edilen topraklarımızın terör örgütlerinin elinden kurtarılmasını talep ediyoruz. Suriye aşiretleri ve halkları olarak, bir an evvel tüm topraklarımızın bu terör örgütlerinden kurtarılmasını bekliyoruz. ÖSO ve Türk ordusu, inanıyoruz ki Fırat'tan Irak sınırına kadar olan bölgeyi en yakın zamanda terör örgütlerinden temizleyecektir."

Raco, terör örgütünün evlerini yıktığını, taş üstünde taş bırakmadığını, her yeri yaktığını vurgulayarak, "Bizler Türkiye'de yaşayan aşiret reisleri olarak Suriye'de yaşayan akrabalarımızla irtibata geçtik, olası bir harekatta ÖSO ve Türk askeriyle birlikte hareket edeceğiz, buradan bunun sözünü veriyoruz. Suriyeli aşiretler olarak, topraklarımızı işgal eden terör örgütlerinin orada barınmasına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

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