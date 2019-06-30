Suriyeli aşiretler YPG/PKK'ya isyan etti

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Suriyeli aşiretlerden YPG/PKK zulmüne tepki

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi üyesi yaklaşık 500 kişi, ülkelerinde artan YPG/PKK zulümlerine tepki gösterdi.

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Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisine bağlı 50 aşiretin temsilcisinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi, Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde bir araya geldi.

Katılımcılar, ülkelerinde artan YPG/PKK zulümleri hakkında fikir alışverişinde bulunarak, bundan sonraki süreçte izleyecekleri politikalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Ahmet Ubeyd, yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın ülkelerindeki artan zulümlerine tüm katılımcılar olarak ortak tepki gösterdiklerini söyledi.

Özellikle terör örgütünün sivillere yönelik baskısını artırdığını vurgulayan Ubeyd, şöyle devam etti:

"Örgüt, kendisine itaat etmediğimiz için şu an Suriye'de ekili arazilerimizi yakıyor. YPG/PKK müfredatına uyulmasını istiyor. Örgüt kendisine karşı çıkanları katlediyor, bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyor. İnsanları sindirme çalışmaları her geçen gün artıyor. YPG/PKK'nın bu girişimlerini reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Fırat'ın doğusunda yaşayan bütün halkların, Arap'ı, Kürt'ü, Türkmen'i ve Ezidi'sinin bu zulümlere karşı ortak tepki koyup, birlikte hareket etmesini bekliyoruz."

Aşiret reislerinden Mudar Asar ise ülkesindeki sivil halkın para vaadiyle son dönemde kandırılmaya çalışıldığını savundu.

Parayla onurlarının satın alınamayacağını aktaran Asar, "Bölge halkının Türkiye ve Katar ile iletişimi kesmesi karşılığı aşiretlerin maddi olarak destekleneceği yönündeki girişimleri şiddetle kınıyoruz. Suriye'nin doğusunda sözde Kürdistan kurma çabalarının beyhude bir girişim olduğunun bilinmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Aşiret reislerinden Abdulaziz Hammadi de Deyrizor bölgesinde ikamet eden aşiretler olarak toplantıya iştirak ettiklerini söyledi.

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