AA 18.12.2019 11:18 - Güncelleme: 18.12.2019 11:18

Türkiye'de yaşayan Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için Türk halkına ve Türkiye'ye teşekkür ederek, Suriye'de savaşın devam etmesi nedeniyle üzüntü duyduğunu anlattı.

Türkiye'nin, Suriyelilere kucak açmasının önemli olduğunu dile getiren Faris, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaşamak çok güzel, teşekkür etmek istiyorum çünkü milyonlarca Suriyeliyi kabul ettiniz. Türkiye'de yaşamaya alıştık. Türklerle, Suriyelilerin tarihi geçmişine baktığımızda da görüyoruz ki birbirine çok benziyor. Çünkü tarihi, 400 yıllık bir geçmişimiz vardı ve birlikte yaşıyorduk. Şimdi Türk ve Suriyelilerin eski dostluğunun devam ettiğini görmek sevindirici bir durumdur. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yaptığı çalışmalar ve en son Barış Pınarı Harekatı pozitif ve olumlu bir avantaj verdi. Çünkü TSK ve ÖSO, teröristlere karşı, PKK ve PYD'ye karşı mücadele verdi. PKK ve PYD başta olmak üzere bütün terörist gruplar, orada yaşamaya çalışan insanları korkutuyor ve Suriye'de küçük kantonlar kurmak istiyorlardı. Bu oyunları boşa çıktı, amaçlarına ulaşamayacaklarını düşünüyorum."

BM'YE ÇAĞRI

BM'ye, göçmenlere daha fazla yardım etmesi çağrısı yapan Faris, "BM'ye sormak istiyorum; 'Mülteciler ülkelerinden kaçarken nasıl bir diktatörlüğü yok edebilirler?' Ayrıca BM, Afrika ülkelerinin ekonomilerini geliştirmek için daha fazla proje üretilmeli. Biz BM'nin, etkili bir yardım organizasyonunu duymak istiyoruz ama duyamıyoruz. BM'nin sadece bir yardım kuruluşu olmasını değil, saygın işler yapan bir kuruluş olmasını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Savaş bittikten sonra da Türkiye'de yaşamaya devam edeceğini kaydeden Faris, Türkiye'de pek çok üniversitede uzay ve astronomi hakkında dersler vermeye devam ettiğini sözlerine ekledi.