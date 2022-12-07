Suriyeli düzensiz göçmenin Bulgar polisince vurulduğu iddiası Avrupa basınında gündem oldu

Suriyeli 19 yaşında Abdullah el Rüstüm isimli düzensiz göçmenin, 3 Ekim'de Türkiye sınırında Bulgar polisince vurulduğu iddiası, Avrupa'da birçok basın ve araştırma kuruluşu tarafından gündeme getirildi.

Hollanda merkezli araştırma kuruluşu Lighthouse Reports, İngiltere merkezli Sky News ve The Times, Fransız Le Monde gazetesi, Alman kamu yayıncısı ARD, vurulma anının görüntülerini paylaştı.

Vurulan kişinin yanında bulunanlardan birinin çektiği görüntülerde, ateş edilen gencin sol göğsü ve elinden yaralandıktan sonra kanlar içinde yere düştüğü görülüyor.

Daha sonra yanında Arapça konuşan kişilerin, genci kucaklayarak bir süre taşıdığı, daha sonra bez parçasıyla kanamasını durdurmaya çalıştığı anlar kameraya yansıyor.

Skynews'ün röportajında, el Rüstüm, Bulgar polisinin kendisini bir grupla ülkeye girmeye çalışırken yakaladığını, bunun üzerine geri itmek için doğrudan hedef alarak ateş açtığını iddia etti.

El Rüstüm, Bulgar polisinin telefonlarına ve paralarına el koyduğunu da öne sürdü.

- BULGARİSTAN'IN YANITI



Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerciev ise bu sabah yaptığı açıklamada, iddiaları reddetti.

Demerciev, "ülkesinin Şengen bölgesine katılımıyla ilgili kararın yarın Hollanda tarafından reddedilmesinin beklediği sırada bu olayın medyada yankılandığına dikkati çekerek iki ay önce yaşanan hadisenin soruşturulduğunu ve Bulgaristan sınır polisinin suçsuz olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Vurulduğunu iddia eden gencin verdiği röportajda aktardığı bilginin, "Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 'Bulgar sınırının 50 avro rüşvet karşılığında aşılabileceği' iddiasıyla çeliştiğini" vurgulayan Demerciev, "Bulgar sınırı kolay aşılmaz. İnsanlara doğrudan ateş edilmez. Bulgaristan ile Türkiye arasında yapılan mutabakata göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye doğru kesinlikle ateş edilemez. Ancak Bulgar topraklarında sınır muhafızlarına saldırı yapılırsa silah kullanılabilir, üstelik plastik mermiler kullanılır. Şu anda (Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo) ve diğer tüm güzergahta Bulgaristan-Türkiye sınırındaki güvenlik kontrolü son derece başarılıdır." ifadelerini kullandı.

- AB'NİN TEPKİSİ



Bir gazetecinin konuyla ilgili AB'nin tepkisini sorması üzerine AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper de "AB Komisyonu'nun bu konudaki tutumu iyi bilinmektedir. Ulusal makamların herhangi bir iddiayı soruşturmasını, takibini hızlı ve etkili şekilde yapmasını bekleriz. Avrupa sınırında herhangi bir usulsüzlüğe ilişkin tüm iddiaları ciddiye alıyoruz. Şiddet ve can kaybı kabul edilemez." diye konuştu.