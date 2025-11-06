Suriyeli sığınmacılar dönüş yolunda: Planda yeni aşamaya geçildi

Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde Suriyeli mültecilerin dönüşü için hazırlanan planın sekizinci aşamasında bir grup Suriyeli daha ülkesine "gönüllü" dönüş yaptı.

Trablus kentinde toplanan Suriyeli mülteciler, memleketlerine dönmek üzere otobüslerle Arida Sınır Kapısı'na hareket etti.

UNHCR temsilcisi Theresa Freiha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu aşamada 440 Suriyelinin daha ülkesine döndüğünü belirtti.

Freiha, Esed rejiminin yıkılmasının ardından bu yıl Lübnan'dan ülkelerine dönen Suriyeli mültecilerin sayısının 332 bini bulduğunu ifade etti.

HÜKÜMETİN HAZIRLADIĞI PLAN

Lübnan hükümeti Haziran 2024'te Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin çok aşamalı bir plan açıklamıştı.



Plana göre, "organize dönüşlerde" isimler kaydediliyor ve her mülteciye 100 dolar ödeme yapılarak otobüslerle Suriye'ye gönderiliyor.

"Düzensiz dönüşlerde" ise mülteciler kendi ulaşım araçlarını ayarlıyor ancak yine 100 dolar destek alabiliyor.

Planın ilk aşaması 29 Temmuz 2024'te başlamış, 72 Suriyeli mülteci Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Suriye hükümeti arasındaki koordinasyonla El-Masna Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönmüştü.

Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısının 1,8 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık 880 bini UNHCR'ye kayıtlı bulunuyor.

Öte yandan Suriye'deki Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından iç savaş yıllarında komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazandı.