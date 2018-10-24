Suriye Türkmen Meclisi: Türkiye'ye asil duruşundan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz

Suriye Türkmen Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölge halkını zulümden kurtardığı vurgulanırken, harekatın başından bugüne Türkiye'nin faaliyet gösteren kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Suriye halkıyla birlikte bölgenin altyapı çalışmalarını gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılarak hizmete sunulan hastaneler bölge halkının yaralarına merhem, hastalara umut ışığı olmuştur. Türkiye'nin maddi ve manevi desteğiyle, okulların yeniden restore ve inşa edilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden tesis edilmesi, benzerine nadir rastlanan kardeşlik ilişkilerinin bir tecellisidir. Bu durum diğer özgürleştirilmiş ve yakında özgürleştirilecek bölgeler için de aydınlık yarınlara dair umut ışığıdır. Türkiye'ye ve Türk milletine mazlum halkımıza karşı sergiledikleri asil duruşlarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Esed rejiminin yıllarca ihmal ettiği bölgelerimizde yeni umut ışıkları yakacak yeni projeleri birlikte hayata geçirme yönünde çalışmalarımızın devamını diliyoruz."