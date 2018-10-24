Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye Türkmen Meclisi: Türkiye'ye asil duruşundan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz

Suriye Türkmen Meclisi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türkiye'nin desteğiyle hizmete sunulan hastanelerin bölge halkı için umut ışığı olduğunu bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye Türkmen Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölge halkını zulümden kurtardığı vurgulanırken, harekatın başından bugüne Türkiye'nin faaliyet gösteren kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Suriye halkıyla birlikte bölgenin altyapı çalışmalarını gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılarak hizmete sunulan hastaneler bölge halkının yaralarına merhem, hastalara umut ışığı olmuştur. Türkiye'nin maddi ve manevi desteğiyle, okulların yeniden restore ve inşa edilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden tesis edilmesi, benzerine nadir rastlanan kardeşlik ilişkilerinin bir tecellisidir. Bu durum diğer özgürleştirilmiş ve yakında özgürleştirilecek bölgeler için de aydınlık yarınlara dair umut ışığıdır. Türkiye'ye ve Türk milletine mazlum halkımıza karşı sergiledikleri asil duruşlarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Esed rejiminin yıllarca ihmal ettiği bölgelerimizde yeni umut ışıkları yakacak yeni projeleri birlikte hayata geçirme yönünde çalışmalarımızın devamını diliyoruz."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mersin´de Hamlet kuyruğu

Mersin´de Hamlet kuyruğu

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA