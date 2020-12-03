Suriyeliler için umut ışığı! Kurdi: Bu görüşmelerde daha az olumsuzlukla karşılaştık

AA 03 Aralık 2020 Perşembe 11:26 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 11:26

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyeleri 30 Kasım'da yeniden toplandı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in başkanlık ettiği dördüncü tur toplantıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle basına kapalı gerçekleştiriliyor.

"Ulusal kurumlar ve ilkelerin" ana gündem maddesini oluşturduğu bu turda, üyeler farklı başlıklarda da söz hakkı alıyor.

Anayasa Komitesinin Humuslu hukukçu üyesi Kurdi, dördüncü tur görüşmelerini AA muhabirine değerlendirdi.

Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) olarak bilinen Suriye Müzakere Komitesi üyesi de olan Kurdi, muhalifler olarak Komitede göz önünde bulundurdukları önemli hususlardan birinin Suriye halkının yaşadığı sıkıntılar olduğunu söyledi.

Kurdi, "Bu nedenle görüşmelere olumlu bakış açısı ve milli bir ruhla yaklaşıyoruz. Bu görüşmelerde Suriye halkının sıkıntılarını dindirmeyi, siyasi çözümü, siyasi geçişi sağlamayı ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uygulanmasını amaçlıyoruz." dedi.

- "SUÇLULARIN CEZALANDIRILMASI İÇİN ANAYASAL ZEMİN HAZIRLIYORUZ"

"Bu turdaki görüşmeler, öncekilere göre daha az olumsuzlukla karşılaştığımız bir tur oldu." diyen Kurdi, toplantılarda milli kimlik, ekonomik, toplumsal ve siyasi ilkeler üzerinde durduklarını aktardı.

Kurdi, Anayasa Komitesi üyeleri görevlerinin Suriye'nin geleceğini belirleyecek yeni anayasanın yazımını sağlamak olduğunu vurgulayarak, toplantılarda tutuklular ve mülteci krizi gibi insani konuları da masaya yatırdıklarını belirtti.

Tutuklular ve kayıp şahısların kendileri için öncelikli konulardan birisi olduğunun altını çizen Kurdi, şöyle konuştu:

"Çünkü çekilen acının boyutunu biliyoruz. Bizim de ailelerimiz var, kayıp olan yakınlarımız var. Esed rejiminin hapislerinde insanlarımız var. Rejimle iş birliği yapan milislerin gizli hapishanelerinde insanlarımız var. Bu nedenle, tutuklular ve kayıp şahıslar için anayasal güvenceler oluşturmaya da gayret ediyoruz. Geçiş dönemi yargılamaları da bizim için önemli konu başlıklarından birisi. Sorumluların sorgulanması ve cezalandırılması için de anayasal zemin hazırlamaya gayret ediyoruz."

- "BU YIL TÜM DÜNYA İÇİN İSTİSNAİ BİR YIL OLDU"

Kurdi, geçmişte Cenevre'de başarısızlıkla sonuçlanan sayısız siyasi görüşmenin, Anayasa Komisyonu sürecinden ayırılması gerektiğine işaret etti.

Komite çalışmalarının üzerinden bir yıl geçtiğini, salgın nedeniyle toplantıların uzun süre sekteye uğradığını anımsatan Kurdi, "Bu yıl tüm dünya için istisnai bir yıl oldu ama biz halkımızın istekleri doğrultusunda en iyi sonuçları almak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurdi, ocak ayında yapılacak Suriye Anayasa Komitesinin beşinci turunda gündemin "anayasanın temel ilkeleri" olacağını anımsatarak, "Bu tur, Suriye için yeni bir anayasa hazırlama ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uygulanması konusunda tarafların ciddiyetinin sınandığı bir tur olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- YARIN SONA ERECEK

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının dördüncü turu cuma sona erecek.