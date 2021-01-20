AA 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:19 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:19

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararına göre anayasanın yazılması için kurulan; Beşşar Esed rejimi, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç grubun yer aldığı görüşmelerde muhaliflerin eş başkanlığı görevini yerine getiren Bahra, 25 Ocak'taki 5'inci tur toplantılarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Müzakereler için lojistik düzenlemelerin sürdüğüne işaret eden Bahra, "Komitenin 5'inci tur toplantısı 25 Ocak'ta Cenevre'de yapılacak ve anayasanın temel ilkelerini tartışılacak." dedi.



- Anayasadaki temel ilkeler

Bahra, anayasanın ilk bölümlerinde genellikle diğer bölümlerinin formülasyonunun dayandığı temel ilkelerin yer aldığını belirterek, "Bu ilkeleri tartışmayı ve bu ilkelerin anayasal içerikleri konusundaki önerilerin oluşumunun tamamlanmasını umuyoruz." diye konuştu.

Muhalefetin 5'inci tur için hazırlandığını, Komite'deki büyük yapı içinde bulunan uzman grupların, muhalefet heyetinin grubu tarafından anayasanın temel ilkelerine ilişkin hazırlanan belgelerin tartışılması için oturumlar düzenlediğini, bu oturumların tamamlayıcı belgeler ve bir dizi öneriyle sonuçlandığını kaydetti.

Eş başkan, 5'inci turdan önce de küçük komite içerisindeki tartışmaların metodolojisiyle ve mekanizmasıyla ilgili karar alınacağını aktardı.

- "Geçiş dönemi adaleti" vurgusu

Bahra ayrıca komitenin geçen aralık ayındaki turunda BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in kullandığı belirtilen ve muhalefet kanadında tartışmalara neden olan "onarıcı adalet" terimi meselesine de değindi.

Toplantıların sesli ve yazılı tutanaklarının incelendiğini söyleyen Bahra, hatanın nedeninin eş zamanlı çeviri olarak tespit edildiğini ifade etti.

Bahra, BM Suriye Özel Temsilciliğinin konuya ilişkin düzeltme metni yayımladığını, metnin sunduğu brifing ile BM'ye bildirdiğini ve sosyal paylaşım sitesindeki hesaplarında yayımlandığını anımsattı.

Muhalefet heyetinin çalışmalarının başlangıcından bu yana sadece "geçiş dönemi adaleti" terimini kullandığının altını çizen Bahra, geçiş döneminde adalet sağlanmadan sürdürülebilir bir siyasi çözüm olamayacağını dile getirdi.

- Zaman kaybetmeden ilerlemenin önemi

Bir sonraki turda rejim heyetiyle gerçekleştirilecek görüşmelere ilişkin Bahra, muhalif kesim olarak taahhütlere bağlı olduklarını, karşı tarafın da komitenin; kurallarına, yetkisine ve iç tüzüğüne uymasını ve gündemi takip etmesini umduklarını söyledi.

Bahra, "Zaman kaybı, Suriye halkının çektiği sıkıntıların ve trajedinin daha da uzamasında ısrar edilmesi anlamına geliyor. Anayasa Komitesinin çalışmalarına devam etmesi ve görevlerini yerine getirmede başarı göstermesi, zaman çizelgesi olmadan sağlanamaz." tespitini yaptı.

Gelecek oturumla ilgili Bahra, şunları söyledi:

"Bu oturum, Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına, siyasi sürece ve 2254 sayılı BM kararının uygulanmasına ilişkin tüm tarafların niyetlerini uluslararası toplum önünde gün yüzüne çıkaracak. Uluslararası toplum da bu konuda engel teşkil eden taraf (rejim) karşısındaki sorumluluklarını üstlenmeli."

- ABD'deki yeni yönetim dönemine ilişkin beklentiler

Bahra, açıklamalarında ayrıca ABD'nin yeni yönetimine ilişkin beklentilerine de yer verdi.

Komite Eş Başkanı, "Bir sonraki ABD yönetiminin siyasi sürece daha fazla dahil olacağını ve BMGK kararlarının uygulanması için destekleyici yaklaşımlar sergilemesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahra, bu çalışmaların müzakere sürelerinin azaltılması, engellerin aşılması, Suriye halkının sıkıntılarına son verilmesi ve halkın ayaklamasına sebep olan beklentilerin gerçekleştirilmesi için yapılmasını istediklerini vurguladı.

Anayasa Komitesi 5'inci turu, Joe Biden'ın 20 Ocak'ta başkanlığı devralmasından 5 gün sonra başlayacak.

- Yasadışı seçimler

Suriye'deki rejimin bu yıl düzenlemeyi planladığı başkanlık seçimlerine ilişkin ise Bahra, şunları söyledi:

"Suriye'de BMGK'nın 2254 sayılı kararındaki sıralamaya uygun olmayan seçimleri kabul etmiyoruz."

Tutuklular serbest bırakılmadan ve kayıpların akıbeti açıklanmadan meşru bir seçim olmayacağının altını çizen Bahra, devrim ve muhalefet güçlerinin hiçbir üyesinin ya da temsilcisinin rejim tarafından düzenlenen başkanlık seçimlerine aday olmayı veya katılmayı kabul etmeyeceğinden emin olduğunu söyledi.

Bahra ayrıca bu gayri meşru seçimlerin bir önemi varmış gibi düşünülmemesi gerektiğine işaret ederek, "Böyle bir seçim, Suriye'deki durumu kaçınılmaz şekilde daha da karmaşık hale getirecek. Ülkedeki insani şartların daha da kötüleşmesine, rejime; onu destekleyen isimlere ve şirketlere yönelik yaptırım sürecinin ve boyutunun şiddetlenmesine yol açacak." dedi.

Bu seçimlerin ayrıca devlet kurumlarından geriye kalanların daha da parçalanmasına neden olacağına işaret eden Bahra, seçimlerin rejimi destekleyen ülkelerdeki küçük gruplar dışında herhangi bir taraftar bulamayacağının ve tanınmayacağının altını çizdi.

- BMGK'nın 2254 sayılı kararı

BMGK'nın, Aralık 2015'te onayladığı Suriye konulu 2254 sayılı karara göre, seçimlerden önce güven artırıcı tedbirlerin uygulanması maddesine işaret eden Bahra, bunlardan ilkinin kapsamlı ateşkesin sağlanması, tutukluların serbest bırakılması ve kayıpların akıbetinin tespiti olduğunu söyledi.

Bahra, 2254 sayılı kararın tam olarak uygulanması için bu adımları; siyasi anlaşmanın imzalanması, geçiş yönetim organı olan mezhepçiliğe dayanmayan, herkes için güvenilir ve kapsamlı bir yönetim oluşturulmasının takip ettiğini belirtti.

BM kararının; siyasi geçişlerin gerçekleşebileceği güvenli ve tarafsız bir atmosfere ulaşılmasını, bu ortamın bir parçası olan geçiş dönemi adaletinin sağlanmasını, yerlerinden edilmişlerin ve mültecilerin asıl ikamet yerlerine onurlu, gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönmelerini kapsadığını belirten Bahra, uluslararası şeffaflık standartlarına uygun şekilde, BM'nin gözetiminde özgür bir Suriye için oluşturulan yeni anayasa taslağının adil şekilde referanduma gitmesi gerektiğini aktardı.

Bahra, başkanlık ve parlamento seçimlerinin Suriye halkının karar vereceği yeni anayasaya göre belirleneceğinin altını çizdi.

Eş Başkan, söz konusu sıralamanın herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüme ulaşılmasına engel olacağını vurguladı.

- Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri kapsamında 4 tur geride kaldı

BMGK'nın, Aralık 2015'te oy birliğiyle onayladığı 2254 sayılı kararda, Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması ve buna paralel olarak siyasi müzakerelerin başlaması; iki yıl içerisinde bir "birlik hükümeti" kurulması ve ardından seçimlerin gerçekleştirilmesi çağrısı yapıldı.

Bu karara göre BM, siyasi süreç kapsamında anayasanın oluşturulması için; rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç grubun yer aldığı Anayasa Komitesini oluşturdu.

Anayasa Komitesi toplantıları kapsamında bugüne kadar 4 tur düzenlendi. Ancak muhalifler, Esad rejimi heyetinin görüşmelerde sergilediği ciddiyetsiz tavır nedeniyle bu çalışmalarda herhangi bir ilerleme sağlanamadığını ifade ediyor.

- Suriye Anayasa Komitesinin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.

Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor.

Küçük yapı ise üç listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Komitenin iki eş başkana sahip olması dikkati çekiyor.

Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.