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Dünya

Suriye'nin Akdeniz kıyısında petrol sızıntısı

Suriye'nin batısında Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolünde bulunan Akdeniz kıyısında petrol sızıntısı meydana geldiği belirtildi.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 12:51 - Güncelleme:
Suriye'nin Akdeniz kıyısında petrol sızıntısı
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Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Sham FM sitesinin haberine göre, sızıntı, Lazkiye ilinin doğusundaki Ceble ilçesi ile Tartus iline bağlı Banyas ilçesi arasındaki yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve 70 metre genişliğindeki sahilde görüldü.

Sham FM'e konuşan rejimin Lazkiye ilindeki Çevre Müdürü Temmem Cabir, sızıntının kaynağını tespit edemedikleri için henüz bir önlem almadıklarını açıkladı.

Cabir, sızıntının Banyas Termal Santrali'nden veya kıyıdaki bir tankerden kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Banyas Termal Santrali'nde Ağustos 2021'de petrol sızıntısı meydana gelmiş ve bunun üzerine Avrupa Birliği ve Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler alarma geçmişti.

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