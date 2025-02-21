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Dünya

Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı engellendi

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, araca yerleştirilen bomba düzeneğinin fark edilmesi sonucu bir felaketin önüne geçildi.

AA21 Şubat 2025 Cuma 07:58 - Güncelleme:
Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı engellendi
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Kilis ilinin karşısındaki Halep'in Azez'de yerel güvenlik güçlerinin dikkati sonucu terör saldırısı engellendi.

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu Azez'de tespit edilen patlayıcı yüklü araç, yerel emniyet güçlerince kontrollü şekilde güvenli bir alana alınarak, bomba imha ekiplerince patlatıldı.

Güvenlik güçleri, terör saldırısının PKK/YPG tarafından düzenleneceği ihtimali üzerinde duruyor.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Halep'in Bab ilçesinde, 8 Şubat'ta yerel güvenlik güçlerinin araca yerleştirilen bomba düzeneğini fark etmesiyle terör saldırısı engellenmişti.

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