İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2021 Pazartesi / 15 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4767
  • EURO
    9,9487
  • ALTIN
    486.723
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil yaralandı
Dünya

Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaralandı.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:48 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:49
ABONE OL

Kilis ilinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezinde, bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki araçlarda ve dükkanlarda zarar meydana geldi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.