26 Aralık 2025 Cuma
  • Suriye'nin güneyinde bomba sesi: Aidiyeti belirsiz uçaktan hava saldırısı
Dünya

Suriye'nin güneyinde bomba sesi: Aidiyeti belirsiz uçaktan hava saldırısı

Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış bir savaş uçağının, Suriye'nin Süveyda iline bağlı El-Kefr beldesi kırsalına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

26 Aralık 2025 Cuma 00:18
Suriye'nin güneyinde bomba sesi: Aidiyeti belirsiz uçaktan hava saldırısı
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin kendi muhabirine dayandırdığı haberine göre, Ürdün'e ait olduğu değerlendirilen bir savaş uçağı, silah tüccarlarının silah deposu olarak kullandığı El-Kefr beldesinin doğusundaki spor kompleksi ile Tel Kalib çevresini hedef aldı.

Saldırıya ilişkin Ürdün tarafından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden dün yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde sınır hattında gerçekleştirilen hava bombardımanıyla çok sayıda silah ve uyuşturucu kaçakçısının etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

  • suriye
  • savaş uçağı
  • hava saldırısı

