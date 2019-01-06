“Suriye’nin güneyindeki askerlerimiz bölgede kalmaya devam edebilir”

ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilirken, ülkenin güneyindeki el-Tanf sınır geçiş üssünde bulunan askerlerin ise belirsiz bir süre bölgede kalmaya devam edebileceği belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Türkiye ve İsrail ziyaretine eşlik eden üst düzey bir yetkili, Amerikan NBC News kanalının haberine göre, Suriye’den birliklerin tamamının geri çekilmesi için bir zaman çizelgesinin olmadığını, ancak ülkedeki son DEAŞ kalıntılarının birkaç hafta içinde elimine edilebileceğine inanıldığını aktardı. Aynı yetkili, Suriye’den ayrılan ABD birliklerinin bazılarının ise Irak’a gönderileceğini belirtti.

Haberde, el-Tanf üssünde bulunan askerlerin akıbetiyle ilgili karar verilmeden önce ABD’nin, üssün ne kadar önemli olduğuna veya mevcut yerinde kalması gerekip gerekmediğine dair İsrail ve Ürdün’ün fikirlerini almak istediği ifade edildi.

El-Tanf, Tahran’dan Akdeniz’e uzanan İran “kara köprüsü” için kritik önemde bulunuyor

Stratejik öneme sahip olan el-Tanf; Ürdün, Irak ve Suriye’nin birleştiği noktada, Şam-Bağdat kara yolu üzerinde yer alıyor. DEAŞ ile mücadele etmek için bölgede bulunduğunu iddia eden ABD’nin, el-Tanf’ta, çevresinde 55 km’lik “çatışmasızlık bölgesi” oluşturduğu bir askeri üssü bulunuyor.

El-Tanf’taki Amerikan üssü, İran’ın Suriye’nin güney sınırlarındaki hareket kabiliyetini sınırlıyor. ABD’nin bölgeden çekilmesi sonucu rejim ve İran destekli milislerin el-Tanf’a girmesi; Bağdat-Şam kara yolunun kontrolünü ele geçirmeleri ve böylece İran’ın, Tahran’dan Akdeniz’e kadar uzanacak kesintisiz bir kara köprüsü oluşturabilmesi anlamına geliyor.

Eylül 2018’de Amerikan Fox News kanalının ABD Savunma Bakanlığı’ndan yetkililere dayandırdığı haberinde, Pentagon'un el-Tanf üssüne yüzlerce deniz piyadesinden oluşan ek bir birlik gönderdiği bildirilmişti.