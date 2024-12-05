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Dünya

Suriye'nin Hama kentinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Suriye'de Hama kent merkezi çevresinde, rejim güçleri ile dış mahallelere girmek isteyen rejim karşıtı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 11:47 - Güncelleme:
Suriye'nin Hama kentinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor
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Suriye'de Hama kent merkezi çevresinde, Beşşar Esed rejimi güçleri ile dış mahallelere girmek isteyen rejim karşıtı silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Esed rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde ilerliyor.

Çatışmalar Hama kent merkezinin çevresinde yoğunlaşırken, rejim karşıtı gruplar merkezin doğusundaki Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerine girmeye çalışıyor.

Rejime destek veren Rus savaş uçakları da, söz konusu bölgelere hava saldırısı düzenledi.

- SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

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