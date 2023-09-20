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Dünya

Suriye'nin Haseke ilinde çıkan çatışmalarda 1 kadın öldü, 4 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde, Şam yönetimine bağlı güvenlik güçleri ile Ulusal Savunma Güçleri (Şebbiha) arasındaki çatışmalarda 1 kadın öldü, 4 sivil yaralandı.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 18:37 - Güncelleme:
Suriye'nin Haseke ilinde çıkan çatışmalarda 1 kadın öldü, 4 sivil yaralandı
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 15 Ağustos'ta Şebbiha güçlerinin Cubur aşiretinin ileri gelenlerinden Abdülaziz el-Muslat'ı darbetmesinin ardından çatışma çıktı.

Aşiret lideri, çatışmaların son bulması için Şebbiha güçlerinin Haseke'yi terk etmesini istedi. Haseke Valiliği de bu talebi kabul etti.

Ancak, Şebbiha güçlerinin aradan geçen beş güne rağmen Hadeke'yi terk etmemesi üzerine, Şam yönetimine bağlı güvenlik güçleriyle Şebbiha güçleri arasında çatışma çıktı.

Şam yönetimi, çatışmanın büyümesi üstüne il merkezine takviye birlikler ve tank sevkiyatı yaptı.

Gece yarısı başlayan çatışmalarda 1 kadın hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

- Suriye Yönetiminin Haseke'deki varlığı

Suriye Ordusu, Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı'nı, Güvenlik Karesi adlı bölgeyi ve 156. Tugay'ı kontrol ediyor. Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Şam yönetiminin kontrolünde bulunuyor.

  • çatışma
  • Haseke
  • sivil kayıplar

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