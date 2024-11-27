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Dünya

Suriye'nin Humus kentine peş peşe hava saldırısı! Esed Rejimi: İsrail yaptı

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 01:37 - Güncelleme:
Suriye'nin Humus kentine peş peşe hava saldırısı! Esed Rejimi: İsrail yaptı
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AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, kimliği belirsiz hava araçları, Humus'un batı kırsalına yerel saatle 23.55 sularında üç saldırı düzenledi.

Saldırılarda, Humus ile Tartus illeri arasında geçiş noktası konumundaki Abbudiye, Cirmaş ile Debbusiye beldelerinde İran destekli grupların askeri noktaları hedef alındı.

Kaynaklara göre, son günlerde söz konusu noktaların yakınlarına askeri sevkiyat yapıldı.

Saldırılarda çok sayıda silahlı unsurun öldüğü ve birçok yaralının olduğu ifade edildi.

ESED REJİMİ, SALDIRIYI İSRAİL'İN YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

Beşşar Esed rejiminin ajansı SANA, haberinde, İsrail güçlerinin Arida ve Debbusiye'yi hedef aldığını ileri sürdü.

Öte yandan saldırıya ilişkin İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.

Humus kentinde Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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