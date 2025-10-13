İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2025 Pazartesi / 21 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8338
  • EURO
    48,5804
  • ALTIN
    5425.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'nin imarı için bağış kampanyası... Süveyda'da 15 milyon dolar toplandı
Dünya

Suriye'nin imarı için bağış kampanyası... Süveyda'da 15 milyon dolar toplandı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde yeniden imar çalışmaları için başlatılan kampanyaya 15 milyon dolar bağış yapıldı.

AA13 Ekim 2025 Pazartesi 01:31 - Güncelleme:
Suriye'nin imarı için bağış kampanyası... Süveyda'da 15 milyon dolar toplandı
ABONE OL

Süveyda Valiliği himayesinde, bölgenin yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmaları için "Süveyda Bizdendir" kampanyası başlatıldı.

Sura beldesinde düzenlenen etkinliğe halk ve bağışçılar yoğun ilgi gösterirken, şu ana kadar 15 milyon dolar bağış toplandı.

Bağışların barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri ile altyapı çalışmaları ve temel ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacağı bildirildi.

Daha önce de Suriye'nin birçok ilinde bağış etkinlikleri düzenlenmişti. Şam'da 70 milyon, Deyrizor'da 30 milyon, Dera'da 40 milyon, Humus'ta 24 milyon, İdlib'de ise 200 milyon dolar bağış toplanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.