Suriye'nin kuzeyinde Kudüs'e destek gösterisi

AA 12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:28 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:28

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere saldırıları Suriye'nin kuzeyinde protesto edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ve Cerablus ile Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin bölgelerinde İsrail'in saldırıları protesto edildi.

Cerablus, Bab ve Afrin bölgelerinde bir araya gelen onlarca kişi "İsrail devletini kabul etmiyoruz", "Filistin işgal altında, devrim şereftir", "Şeyh Cerrah bölgesini kurtarın", "Şam'ı satanlar Kudüs'ü satın almayacaktır", "Filistin ve Suriyelilerin acısı birdir", "İsrail ile normalleşmeyi imzalayan kişi, Kudüs'ü sattığı için El-Aksa'yı savunamayacaktır", "Humeyni ve Haham aynı madalyonun iki ayrı yüzüdür", "İslam ülkeleri, El Aksa için hareket edin" yazılı dövizler taşıdı.

Gösterilere katılan Suriyeli aktivist Ala Cadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz Suriyeliler olarak Filistin halkının yaşadığı zulmü iyi biliriz. İsrail'in saldırılarını kınıyoruz." dedi.

Müslümanların ilk kıblesi olan mukaddes bölgenin işgalci İsrail saldırılarına maruz kalması nedeniyle üzüntü duyduklarını belirten Cadir, "Suriye'deki davamızda bizi yalnız bırakan Arap dünyası ve İslam ülkelerinden Filistin halkına sahip çıkmalarını istiyoruz. Ey Filistinliler sabredin Suriyeliler olarak sizi destekliyoruz. Allah da sizinle beraberdir." ifadelerini kullandı.