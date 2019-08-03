32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.463
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen patlamalarda 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezi ve Azez'e bağlı Türkmen Barih beldesindeki patlamalarda bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Azez'e bağlı Türkmen Barih beldesi ve Bab ilçe merkezinde patlamalar oldu.
 
Bab ve Türkmen Barih'teki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının araçlarına yerleştirilen bombaların infilak etmesi sonucu araçtaki bir kişi öldü, aralarında sivillerin de bulunduğu 19 kişi yaralandı.
 
Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.
 
Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı ancak güvenlik birimleri, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bahçeli çağrı yaptı, İP'ten MHP'ye geçtiler

Bahçeli çağrı yaptı, İP'ten MHP'ye geçtiler

Balıkesir'deki korkunç kazayla ilgili yeni açıklama

Balıkesir'deki korkunç kazayla ilgili yeni açıklama

Galatasaray ve Fenerbahçe, Fejsa için kapışıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe, Fejsa için kapışıyor

Bahçe çöktü, bir anda ortaya çıktı

Bahçe çöktü, bir anda ortaya çıktı

Jandarma ve MİT'ten sınır ötesi operasyon: 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Jandarma ve MİT'ten sınır ötesi operasyon: 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Hollanda Kraliyet Ordusu'nda görevliydi... Aydın'da ağlatan veda

Hollanda Kraliyet Ordusu'nda görevliydi... Aydın'da ağlatan veda

İzmit'te feci kaza... Saniye saniye görüntülendi

İzmit'te feci kaza... Saniye saniye görüntülendi

3 bin rakımda... Görenleri büyülüyor

3 bin rakımda... Görenleri büyülüyor
 

POPÜLER HABERLER

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

2 bin 973 rakımlı dağda yapılıyor! Kilosu 50 lira

2 bin 973 rakımlı dağda yapılıyor! Kilosu 50 lira

3 bin rakımda... Görenleri büyülüyor

3 bin rakımda... Görenleri büyülüyor

Bahçe çöktü, bir anda ortaya çıktı

Bahçe çöktü, bir anda ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA