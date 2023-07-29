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Dünya

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlerin sızma girişiminde 5 SMO mensubu öldü

Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada SMO'ya mensup 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaynaklar, sızma girişiminde bulunan teröristlerin de çok sayıda kayıp verdiğini aktarırken, muhalifler tarafından terör mevzilerine saldırılar sürdürülüyor.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 11:21 - Güncelleme:
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlerin sızma girişiminde 5 SMO mensubu öldü
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Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgal altında tutan PKK/YPG'li teröristler, Halep ilinin kuzey kırsalında askeri muhaliflerin kontrolündeki Harbil, İmhuş, Mare ve Kelcibrin bölgelerinde sabah saatlerinde sızma girişiminde bulundu.

Yerel askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 3 ayrı noktadan eş zamanlı yapılan sızma girişiminde, SMO ile terör örgütü PKK/YPG arasında ağır silahlarla çatışma çıktı.

Çatışmalarda, muhaliflerin kontrolündeki Mare ve Kelcibrin'de SMO mensuplarından 5'i öldü, 6'sı yaralandı.

Kaynaklar, sızma girişiminde bulunan teröristlerin de çok sayıda kayıp verdiğini aktarırken, muhalifler tarafından terör mevzilerine saldırılar sürdürülüyor.

- TEL RIFAT'TAKİ DURUM

PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

PKK/YPG, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

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