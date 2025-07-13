İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2025 Pazar / 18 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1901
  • EURO
    47,1146
  • ALTIN
    4335.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'nin Lazkiye ilinde orman yangınlarının kontrol altına alınmaya başladığı açıklandı
Dünya

Suriye'nin Lazkiye ilinde orman yangınlarının kontrol altına alınmaya başladığı açıklandı

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Lazkiye ilindeki orman yangınlarının kontrol altına alınmaya başladığını belirterek, 'Allah'ın lütfu, tüm ekiplerin ortak çabası, yüksek düzeydeki koordinasyon, halkın güçlü desteği ile Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Katar'dan gelen itfaiye ekiplerinin katkısı olmasaydı bu aşamaya ulaşmamız mümkün olmazdı.' ifadelerini kullandı.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 13:27 - Güncelleme:
Suriye'nin Lazkiye ilinde orman yangınlarının kontrol altına alınmaya başladığı açıklandı
ABONE OL

Bakan Salih, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin, yangının tüm yönlere yayılmasını durdurduğunu, bu gelişmenin yangınların kontrol altına alınmasına giden yolda en kritik adım olduğunu vurguladı.

Mevcut verilere göre, orman yangınlarının kontrol altına alınmaya başladığını kaydeden Salih, "Manzara değişiyor, duman yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Ekipler, kalan yangın odaklarını söndürmek ve kontrol altına alınan bölgelerde kapsamlı soğutma çalışmaları yürütmek üzere yoğun şekilde çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

Operasyonel merkezin değerlendirmelerine göre yangınlara ilişkin bugünkü durumun son 10 günün en iyi seviyesinde olduğuna dikkati çeken Salih, şunları kaydetti:

"Rüzgar nedeniyle halen bazı tehditler devam ediyor ancak yangınların yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Allah'ın lütfu, tüm ekiplerin ortak çabası, yüksek düzeydeki koordinasyon, halkın güçlü desteği ile Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Katar'dan gelen itfaiye ekiplerinin katkısı olmasaydı bu aşamaya ulaşmamız mümkün olmazdı."

- LAZKİYE'DE ORMAN YANGINLARI

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 3 Temmuz'da başlayan orman yangını, Kantara, Mezra, Mılıklı, Kastal Maaf, Saraya, Şeren ve Şeyh Hasan köylerine kadar yayılmıştı. Yangından, en az 15 bin hektarlık orman ve tarım arazisi etkilenmişti.

Yangın söndürme çalışmalarına, Türkiye başta olmak üzere Katar, Irak, Ürdün ve Lübnan kara ve hava araçlarıyla destek vermişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.