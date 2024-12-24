Caferi, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Suriye Büyükelçiliğinde yaptığı konuşmanın videosunu, sosyal medya hesabından yayımladı.
Büyükelçi Caferi, Suriye'de zulmün sona erdiğini ve parlak bir geleceği vadeden yeni dönemin başladığını ifade etti.
"Bizde rejim değil mafya sistemi vardı." diyen Caferi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Suriye'deki dönemlerin hiçbirinde rejimin olmadığını söylersem belki şaşıracaksınız. Orada bir rejim olsaydı kendini savunurdu, orada mafya, yolsuzluk sistemi vardı. Bu sistemde ülkenin çıkarları kişisel amaçlar için kullanılıyordu, bu nedenle düşmesi hızlı oldu."
Caferi, ayrıca Suriyelilerin sevincinin bozulmasını istemediklerini dile getirerek büyükelçilikler, üniversiteler ve diğer kurumlarda görev yapanların devrik rejimin hatalarından sorumlu tutulmamaları gerektiğini savundu.
Suriye rejiminin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yaptığı döneme dair Caferi, "BM'de ülkem ve vatanım ifadelerini kullanarak rejimi veya başındaki kişiyi anmıyordum. Çünkü birliğimizi sağlayan ülkemizdir, bundan dolayı eleştiriliyordum." dedi.