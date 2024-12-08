Suriye'nin yurtdışı büyükelçiliklerine ''devrim bayrağı'' asılıyor

SURİYE'NİN AMMAN BÜYÜKELÇİLİĞİNDE ESED REJİMİNE AİT BAYRAK İNDİRİLDİ
Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Suriye Büyükelçiliği bahçesinde bulunan bayrak değiştirildi.
Aktivistlerin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda, Suriye'nin Amman Büyükelçiliği bahçesindeki Esed rejimine ait bayrağın indirilip yerine Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağın göndere çekildiği görüldü.
SURİYE'NİN MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİNDE BAAS REJİMİNE AİT BAYRAK İNDİRİLDİ
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği binasındaki bayrak indirildi.
Büyükelçilikteki bayrak direğinin boş olduğu Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.