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Dünya

Suriye'nin yurtdışı büyükelçiliklerine ''devrim bayrağı'' asılıyor

Suriye'nin Yunanistan, Moskova ve Amman Büyükelçiliğine 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeli muhaliflerin 'devrim bayrağı' asıldı.

AA8 Aralık 2024 Pazar 15:47 - Güncelleme:
Suriye'nin yurtdışı büyükelçiliklerine ''devrim bayrağı'' asılıyor
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Suriye Büyükelçiliğine, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeli muhaliflerin "devrim bayrağı" asıldı.

SURİYE'NİN AMMAN BÜYÜKELÇİLİĞİNDE ESED REJİMİNE AİT BAYRAK İNDİRİLDİ

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Suriye Büyükelçiliği bahçesinde bulunan bayrak değiştirildi.

Aktivistlerin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda, Suriye'nin Amman Büyükelçiliği bahçesindeki Esed rejimine ait bayrağın indirilip yerine Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağın göndere çekildiği görüldü.

SURİYE'NİN MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİNDE BAAS REJİMİNE AİT BAYRAK İNDİRİLDİ

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği binasındaki bayrak indirildi.

Büyükelçilikteki bayrak direğinin boş olduğu Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

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