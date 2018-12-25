Irak Başbakanı: Suriye'ye asker göndermeyi değerlendiriyoruz

Amerika'nın Sesi Radyosu'nun haberine göre Abdülmehdi, Irak´ı sınırlarındaki tehditlerden korumak için her seçeneği değerlendirdiklerini söyledi.

Irak Başbakanı ayrıca, IŞİD´in savaş bölgesindeki alanını genişletmesinden ve Irak´a mülteci akınından endişe ettiğini de vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo´yla konuşan Abdülmehdi, hükümetinin ABD´den Suriye´de asker konuşlandırma yönünde bir talep almadığını, ancak bu seçeneğin konuşulduğunu belirtti ve "Irak kararını dostlarına ve komşularına danışarak verecek" dedi.