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'Suriye'ye dönen 20 mülteci rejim tarafından öldürüldü'

Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi, Suriye'ye dönen 20 mültecinin rejim güçleri tarafından öldürüldüğünü belirtti.

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"The Daily Star Lübnan" gazetesindeki habere göre, Merabi, Lübnan'dan Suriye'ye dönen mülteciler hakkında yaptığı açıklamada, "Suriye'ye dönen yaklaşık 20 mülteci rejim ordusu tarafından öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Bakan Merabi, en son Lübnan'dan 8 ay önce Suriye'ye dönen üç mültecinin öldürüldüğünü belirterek "Ölen mülteciler, 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk ile 50 yaşındaki babalarıydı. Bilgiler, bu üç mülteciyi rejim ordusundan üst düzey bir yetkilinin öldürdüğünü gösteriyor. Suriye'de rejimin kontrolündeki bölgelere dönen mültecilerin hayatları tehlikede." değerlendirmesinde bulundu.

Merabi, bu yıl temmuz ayından bu yana 55 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü söyledi.

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