Sürü İHA'lar kontrolden çıktı! İnsanların üstüne düştü

star.com.tr 5 Ekim 2021 Salı 02:15 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 02:41

Çin'de bir AVM'nin yıldönümü nedeniyle düzenlenen organizasyonda büyük bir facia yaşandı.

Yaklaşık 200 drone gösteri uçuşu için havalandı. Devasa ışık gösterisini izlemek isteyen kalabalık ise AVM'nin önünde toplandı. Ama her şey istenildiği gibi gitmedi.



İnternette yaşanan aksaklık nedeniyle sürü İHA'lar kontrolden çıktı. Dronelar teker teker meydanda toplanan kalabalığın üzerine düştü. Araçlara da isabet eden dronelar izleyiciler arasında paniğe yol açtı.

Gösteriyi düzenleyen organizasyon firması aynı sektördeki rakip firmanın droneları hacklediği iddiasıyla polise başvuruda bulundu.

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