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Dünya

Süryanilerin Batı'ya PKK isyanı! ''Önce darp edildi sonra kaçırıldı''

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke'de Süryani aktivist Husam Alkass önce darp edildi sonra kaçırıldı. Dünya Süryaniler Birliği Başkanı Johny Messo, Batı'nın YPG'ye verdiği desteğe isyan etmiş, 'Amerikalılar ve Avrupalılar artık YPG'ye verdikleri desteğin Suriye'de barış ve istikrara değil daha fazla ölüm ve yıkıma yol açtığını görmeli.' ifadelerini kullanmıştı.

AA04 Haziran 2021 Cuma 11:07 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 11:16
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Demokratik Süryaniler Örgütü üyesi Kerem Düveli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aktivist Alkass'ın, terör örgütü YPG/PKK'nın "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşıtı olduğu için örgüt tarafından kaçırıldığını söyledi.

Düveli, "Husam, dün Malikiyye ilçesinde 16:30 sularında alışveriş yaptıktan sonra aracına binmeye çalışırken bir grup maskeli tarafından önce darbedildi. Sonra örgüte ait olduğunu bildirilen bir araca bindirilerek kaçırıldı." ifadelerini kullandı.

Demokratik Süryaniler Örgütü, Husam'ın alıkoyma esnasında maruz kalabileceği psikolojik veya fiziki işkenceden YPG/PKK'yı sorumlu tuttu.

Yakınları da aktivistin Facebook sayfasını kapattı.

- YPG/PKK'LI TERÖRİSTLERİN SÜRYANİ HRİSTİYANLARIN ÜZERİNDEKİ BASKISI

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke iline bağlı Malikiyye (Dirik) ve Dırbasiyye ilçelerinde, Ağustos 2018 tarihinde Süryani azınlığın okullarını ruhsat bulunmadığı ve müfredat uygulanmadığı gerekçesiyle kapatmıştı.

Süryani Demokratik Topluluğu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, örgütü kınayarak, bu eylemi Süryanilere baskı olarak nitelendirmişti.

Aynı bağlamda Dünya Süryaniler Birliği Başkanı Johny Messo, 20 Ağustos 2018 tarihinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Amerikalılar ve Avrupalılar artık YPG'ye verdikleri desteğin Suriye'de barış ve istikrara değil daha fazla ölüm ve yıkıma yol açtığını görmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Messo, "YPG, Süryanileri tehdit ederek sindirmeye çalıştı, hatta bölgedeki Süryanileri katletti." demişti.

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