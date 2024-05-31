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Dünya

''Sus payı'' davasında suçlu bulunan Trump meydan okudu: Bu son savaş

ABD eski Başkanı Donald Trump tarihi “sus payı” davasında kendisine yönetilen 34 suçlamanın tamamından suçlu bulundu. Trump, 12 kişilik jürinin kararını açıklamasının ardından davayı “rezalet” olarak niteleyerek, “Bu, Biden yönetimi tarafından siyasi bir rakibi bastırmak ve etkisizleştirmek için yapıldı' dedi. Son olarak bir video yayımlayan küreselcileri ve derin devleti suçlayan Trump, 'Bu son savaş. Sizlerle birlikte derin devleti yıkacağız. Amerika'yı bu kötü adamlardan sonsuza kadar kurtaracağız.' dedi.

31 Mayıs 2024 Cuma 12:44 - Güncelleme:
''Sus payı'' davasında suçlu bulunan Trump meydan okudu: Bu son savaş
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New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında, jüri tarafından hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulunan Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkumiyet alıp almayacağı temmuz ayında belli olacak; söz konusu durum, Trump'ın başkanlık seçimlerine girmesine engel teşkil etmeyecek.

Tarafına yöneltilen suçlamaları reddeden Trump, seçim kampanyası kapsamında bir video yayımlayarak destek çağrısında bulundu.

Trump, yayımladığı videoda şu ifadelere yer verdi:

Bu son savaş. Sizlerle birlikte derin devleti yıkacağız. Savaş tacirlerini hükümetimizden atacağız. Küreselcileri kovacağız. Komünistleri, Marksistleri ve faşistleri kovacağız. Ülkemizden nefret eden hasta siyasi sınıfı atacağız. Sahte haber medyasını bozguna uğratacağız ve Amerika'yı bu kötü adamlardan sonsuza kadar kurtaracağız.

- TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

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