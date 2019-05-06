Sussex Düşesi Meghan Markle doğuma girdi
Kensington Sarayı, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın doğuma girdiğini söyledi.
- İHA
Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın doğuma girdiği bildirildi. Doğumdan önce, çiftin doğum planlarının birkaç detayı yayınlanmıştı. Kensington Sarayı, geçtiğimiz ay Prens Harry ve eşi Meghan Markle tarafından özel kutlama yapıldıktan sonra doğumun açıklanacağını bildirmişti. Harry, kardeşi Prens William'ın aksine, bebeğin doğacağı yeri paylaşmadı.
Prens Harry ve Meghan Markle geçtiğimiz yıl, 1.5 yıldır nişanlı olduğu Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile İngiltere'nin Windsor kentinde bulunan St George Şapeli'nde evlenmişti.
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