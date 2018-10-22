Suud el Kahtani: O köpeğin kafasını bana getirin

Suudi istihbaratı ve yüksek mahkemesi ile bağlantıları olan üst düzey bir Arap yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın danışmanlarından Suud el Kahtani, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna görüntülü konuşma programı Skype ile bağlandı.

Reuters'ta yer alan bilgiye göre Türk yetkililerden biri tarafından yapılan açıklamada ise, Kahtani'nin "adamlarına" Kaşıkçı'yı ortadan kaldırmaları talimatı verdiğini ve "O köpeğin kafasını bana getirin." dediği aktarıldı.

Telefon görüşmesinde Kaşıkçı'yı aşağılayarak küfürler savurduğu iddia edilen Kahtani'nin (Arap kaynağın ifadesiyle) "ele yüze bulaştırılarak icra edilen" operasyonun tamamını izleyip izlemediğinin bilinmediği ifade edildi.