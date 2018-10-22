Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suud el Kahtani: O köpeğin kafasını bana getirin

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed'in danışmanlarından Suud el Kahtani'nin cinayet gecesi konsolosluk binasına Skype ile bağlanarak 'adamlarına', 'O köpeğin kafasını bana getirin.' dediği iddia edildi.

  • star.com.tr
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Suudi istihbaratı ve yüksek mahkemesi ile bağlantıları olan üst düzey bir Arap yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın danışmanlarından Suud el Kahtani, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna görüntülü konuşma programı Skype ile bağlandı.

Reuters'ta yer alan bilgiye göre Türk yetkililerden biri tarafından yapılan açıklamada ise, Kahtani'nin "adamlarına" Kaşıkçı'yı ortadan kaldırmaları talimatı verdiğini ve "O köpeğin kafasını bana getirin." dediği aktarıldı.

Telefon görüşmesinde Kaşıkçı'yı aşağılayarak küfürler savurduğu iddia edilen Kahtani'nin (Arap kaynağın ifadesiyle) "ele yüze bulaştırılarak icra edilen" operasyonun tamamını izleyip izlemediğinin bilinmediği ifade edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nehre düşen araçtaki aileyi kurtardı

Nehre düşen araçtaki aileyi kurtardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA