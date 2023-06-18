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Dünya

Suudi Arabistan 17'nci uçağı Türkiye'ye gönderdi

Suudi Arabistan, 'asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için 17. yardım uçağını gönderdiğini duyurdu.

AA18 Haziran 2023 Pazar 02:12 - Güncelleme:
Suudi Arabistan 17'nci uçağı Türkiye'ye gönderdi
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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda 90 tonluk tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçağın Gaziantep Havalimanı'na indiği belirtildi.

Böylece şu ana kadar Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yardım malzemesi taşıyan 17 uçak gönderilmiş oldu.

Suudi Arabistan'dan gönderilen 16. yardım uçağı 14 Mart'ta Gaziantep'e ulaşmıştı.

Katar Kızılayı da geçen günlerde, yetim kalan depremzede çocukların barınması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için İstanbul'da "Hayat Şehir" adlı bir kompleks inşa edeceğini duyurmuştu.

Komplekste barınmanın yanı sıra sağlık hizmetleri ve eğitim faaliyetleri ile çocuklara psikolojik destek sağlanması da planlanıyor.

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