İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,2624
  • EURO
    10,7645
  • ALTIN
    526.621
  • BIST100
    1409.56
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan, ABD ile Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı yapıyor
Dünya

Suudi Arabistan, ABD ile Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı yapıyor

Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ile Kızıldeniz'de, seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almak amacıyla 10 günlük ortak deniz tatbikatı düzenliyor.

AA18 Ekim 2021 Pazartesi 02:01 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 02:05
ABONE OL

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kızıldeniz'de ABD ile Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri arasında ikincisi yapılan "Mavi Muhafız 21" deniz tatbikatı pazar günü başladı.

İlişkilerin ve askeri iş birliğinin güçlendirilmesi ile savaşa hazırlık seviyesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın 10 gün süreceği kaydedildi.

Açıklamada, tatbikatın "Kızıldeniz'de deniz seyrüsefer özgürlüğü için denizlerin, bölgesel ve uluslararası su yollarının korunması ve güvenliğini sağlayarak bu yöndeki yeteneklerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı" amaçladığı aktarıldı.

Öte yandan, SPA'dan yapılan açıklamada, BAE'nin Zafer Hava Üssü'nde, Hava Füze Savaş Merkezi 2021 tatbikatlarının, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri ile birkaç kardeş ve dost ülkenin katılımıyla başladığı belirtildi. Tatbikata Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nin F-15SE uçak sistemiyle katıldığı kaydedildi.

Açıklamada tatbikatlara hangi ülkelerin katıldığı ve süresine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.