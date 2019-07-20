Suudiler THAAD için 5,4 milyar dolar ödeyecek

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Suudi Arabistan, ABD'nin THAAD füze sistemlerine 5,4 milyar dolar ödeyecek

Suudi Arabistan, THAAD füze sistemlerinin kurulumu için ABD merkezli savunma şirketi Lockheed Martin ile 1 buçuk milyar dolara anlaştı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'la THAAD (Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi) için önleyici destek maddeleri için yapılan yeni sözleşme ile anlaşmanın toplam değerinin bugüne kadar 5,4 milyar dolara geldiğini belirtti.
 
Lockheed Martin, Suudi Arabistan için THAAD füze savunma sistemini kurmak için 1,47 milyar dolarlık mega sözleşmeyi kazandı.
 
Lockheed Martin, daha önce Suudi Arabistan yönetimi ile THAAD füze sistemi için 2.4 milyar dolarlık 44 füze lançerinden oluşan satış sözleşmesi yapmıştı.
 
 

THAAD YÜKSEK İRTİFA ALAN SAVUNMA SİSTEMİ

Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (İngilizce: Terminal High Altitude Area Defense) veya kısaca THAAD, kısa ve orta menzilli tehdit unsurlarına karşı geliştirilmiş, ABD kara kuvvetlerine ait bir balistik füze savunma sistemidir. Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen THAAD sistemi genel olarak Scud ve benzeri KMBF'ler için bir ara çözüm olarak envantere girmiş olsa da, daha gelişmiş ve uzun menzilli kıtalararası balistik füzelere karşı da kısmen savunma yeteneğine sahiptir.

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