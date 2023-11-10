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Dünya

Suudi Arabistan-Afrika Zirvesi'nde ''Gazze için uluslararası eylem'' çağrısı

Suudi Arabistan'da düzenlenen Suudi Arabistan-Afrika Zirvesi'nde Gazze'ye yönelik savaşın sona ermesi ve bu konuda uluslararası eylem çağrısında bulunuldu.

AA10 Kasım 2023 Cuma 23:04 - Güncelleme:
Suudi Arabistan-Afrika Zirvesi'nde ''Gazze için uluslararası eylem'' çağrısı
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Başkent Riyad'da düzenlenen ilk Suudi Arabistan-Afrika Zirvesi'nin ardından sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, Gazze'deki insani felaketle ilgili derin kaygı duyulduğu, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırılarının durdurulmasının gerekliliği vurgulandı.

İsrail saldırılarının ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesinin durdurulması için uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapmasının önemine işaret edilen bildirgede, uluslararası kuruluşların Filistin halkına yardım etmelerine izin verilmesi çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan-Afrika Zirvesi bugün başkent Riyad'da başlamıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Afrikalı liderler ve devlet başkanlarının katılımıyla zirvenin açılışında yaptığını konuşmada, "Gazze Şeridi'nde tanık olunan askeri saldırıyı, sivillerin hedef alınmasını ve işgalci İsrail yönetiminin uluslararası insancıl hukuku sürekli ihlal etmesini kınıyoruz." demişti.

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