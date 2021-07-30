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Dünya

Suudi Arabistan ağustos ayından itibaren turist kabul edecek

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıl aranın ardından ağustos ayından itibaren turist vizesi sahiplerinin ülkeye girişine izin verileceğini duyurdu.

AA30 Temmuz 2021 Cuma 06:40 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 06:40
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, "Turizm Bakanlığı, 2021 yılının ağustos ayının başından itibaren krallığın kapılarını turistlere açmaya ve turist vizesi sahipleri için girişlerin serbest bırakılmasına karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Haberde turist vizesi sahiplerinin Kovid-19 aşısı yaptırması, resmi bir aşı sertifikası göstermesi ve PCR testi yaptırması koşuluyla, karantinaya alınmadan ülkeye giriş yapabileceği bilgisine yer verildi.

Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında turist vizesi sahiplerinin ülkeye girişlerini 2019'un eylül ayında durdurmuştu.

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