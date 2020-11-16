İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2020 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6688
  • EURO
    9,0907
  • ALTIN
    467.083
  • BIST100
    1291.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan: Alman silahlarına ihtiyacımız yok!
Dünya

Suudi Arabistan: Alman silahlarına ihtiyacımız yok!

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin Alman silahlarına ihtiyaç duymadığını açıkladı.

AA16 Kasım 2020 Pazartesi 07:57 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 08:08
ABONE OL

Cubeyr, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Almanya'nın ülkesine yönelik uyguladığı silah ihracat yasağını "yanlış" ve "mantıksız" olarak nitelendirdi.

Suudi-Arabistan'ın silahları bir dizi başka ülkeden alabileceğini ifade eden Adil el-Cubeyr, "Alman silahlarına ihtiyacımız yok" şeklinde konuştu.

Cubeyr, Almanya'nın bu yöndeki kararına saygı duyduklarını belirterek, "Belirli bir ülke silah satmamayı tercih ediyorsa, bu o ülkenin kararıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Kasım 2018'de Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alan Alman hükümeti, bu kararı en son 31 Mart'tan 31 Aralık 2020'ye uzatmıştı.

Öte yandan, iktidardaki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan koalisyon protokolünde, "Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz" maddesi yer alıyor.

Alman hükümeti, Suudi Arabistan'a uygulanan silah ihracat yasağının 31 Aralık'tan sonra devam edip etmeyeceğine önümüzdeki haftalarda karar vermesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.