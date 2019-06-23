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Suudi Arabistan, 'Ayrıcalıklı Oturum Sistemi'ni' hayata geçirdi

Suudi Arabistan'da bugünden itibaren uygulamaya giren 'Ayrıcalıklı Oturum Sistemi' ile yabancılara, ömür boyu ve birer yıllık olmak üzere iki çeşit oturum imkanı veriliyor.

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Suudi Arabistan Haber Ajansı'nda (SPA) yer alan yazılı açıklamaya göre, yeni başlatılan Ayrıcalıklı Oturum Sistemi'yle yabancılara, ömür boyu ve birer yıllık olmak üzere iki çeşit oturum imkanı tanınırken kefillik şartı da ortadan kaldırılıyor.

Yapılan açıklamada, Ayrıcalıklı Oturum Merkezi'nin bugünden itibaren başvuruları kabul etmeye başladığı, ödemeler de dahil tüm işlemlerin internet üzerinden yapılabileceği belirtildi.

Suudi Arabistan'da ömür boyu oturum iznini elde etmek için 800 bin riyal (213 bin dolar) bir yıllık için ise 100 bin riyal (27 bin dolar) ödenmesi gerekiyor.

Ayrıcalıklı oturumun vatandaşlık anlamına gelmediği hatırlatılan açıklamaya göre, yeni sistemle oturum sahipleri Suudi Arabistanlı bir kefile ihtiyaç duymaksızın ülkeye istedikleri zaman giriş çıkış yapabilecek, ülkede taşınmaz mal ve araç sahibi olabilecek, özel sektörde çalışma ve ticaret hakkına sahip olacak.

Bu sistemden oturum sahiplerinin ailelerinin de yararlanabileceği belirtilirken, yakınlarına da vize kolaylığı sağlanacak.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 2016'da ülkesinin ABD'deki Green Card sistemine benzer bir sistemi yakında hayata geçireceğini bildirmişti.

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