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Dünya

Suudi Arabistan basını: Balistik füze imha edildi

Suudi Arabistan, başkent Riyad'a fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 22:46 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 22:46
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Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan hava savunması, Riyad'a fırlatılan balistik bir füzeyi imha etti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sonuçsuz kalan füze saldırısının faillerine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Yemen'deki Arap koalisyonu, sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin son 24 saatte silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) Suudi Arabistan'ı hedef alan 7 saldırı girişiminin önlendiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve SİHA'larla hedef alıyor.

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