Suudi Arabistan basını yine üç maymunu oynadı

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018 tarihinde ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna girmiş, fakat bir daha kendisinden haber alınamamıştı. İlerleyen günlerde Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’dan gelen 15 kişilik infaz timi tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Kaşıkçı’nın ölüm yıl dönümü vesilesiyle bugün Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki Başkonsolosluk Binası önünde anma töreni düzenlendi. Törene, Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos’un yanı sıra dünyanın dört bir yanından gazeteciler, aktivistler ve siyasetçiler de katılım gösterdi.

Suudi Arabistan basını ise Cemal Kaşıkçı’nın ölüm yıl dönümünde sessiz kalmayı tercih etti.

Ülkenin önde gelen yayın kuruluşlarından Al Arabiya, konuyla ilgili herhangi bir haber yayımlamadı.

Bir diğer yayın kuruluşu olan Saudi Gazette ise Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında, “Suudi Arabistan düşmanları, ülkenin imajını lekelemek için Kaşıkçı vakasını kullanıyor.” başlığını kullandı.