Suudi Arabistan basını yine üç maymunu oynadı

27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7015
  • 6,2472
  • 274.165
  • 103509
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan basını Kaşıkçı cinayetini yıl dönümünde de görmezden geldi

Suudi Arabistan basını, Cemal Kaşıkçı’nın Suudi yetkililerce vahşice öldürülmesinin yıl dönümünde sessiz kalmayı tercih etti. Ülkenin önde gelen gazetelerinde olayla ilgili herhangi bir haber yer almazken, bazı gazeteler ise, “Kaşıkçı cinayeti üzerinden ülkeye saldırıyorlar.” manşeti ile yayına çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018 tarihinde ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna girmiş, fakat bir daha kendisinden haber alınamamıştı. İlerleyen günlerde Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’dan gelen 15 kişilik infaz timi tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
 
Kaşıkçı’nın ölüm yıl dönümü vesilesiyle bugün Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki Başkonsolosluk Binası önünde anma töreni düzenlendi. Törene, Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos’un yanı sıra dünyanın dört bir yanından gazeteciler, aktivistler ve siyasetçiler de katılım gösterdi.
 
Suudi Arabistan basını ise Cemal Kaşıkçı’nın ölüm yıl dönümünde sessiz kalmayı tercih etti.
 
Ülkenin önde gelen yayın kuruluşlarından Al Arabiya, konuyla ilgili herhangi bir haber yayımlamadı.
 
Bir diğer yayın kuruluşu olan Saudi Gazette ise Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında, “Suudi Arabistan düşmanları, ülkenin imajını lekelemek için Kaşıkçı vakasını kullanıyor.” başlığını kullandı.

Metrobüste tekme ve yumruklar konuştu! Akılalmaz anlar böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Bakan Akar'dan ABD'ye 'güvenli bölge' çıkışı

Bakan Akar'dan ABD'ye 'güvenli bölge' çıkışı

Dikkat! Meteoroloji haritayı yayımladı, hafta sonu için uyardı

Dikkat! Meteoroloji haritayı yayımladı, hafta sonu için uyardı

PKK'ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suudi Arabistan basını yine üç maymunu oynadı

Suudi Arabistan basını yine üç maymunu oynadı

75 fezleke dosyası Meclis'te! Aralarında çok sayıda HDP'li vekil var

75 fezleke dosyası Meclis'te! Aralarında çok sayıda HDP'li vekil var

70 yıllık rüya gerçek oluyor: 780 metrelik ilerleme sağlandı

70 yıllık rüya gerçek oluyor: 780 metrelik ilerleme sağlandı

Başkan Erdoğan'ın ziyareti fuar takvimini değiştirtti

Başkan Erdoğan'ın ziyareti fuar takvimini değiştirtti
 

POPÜLER HABERLER

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

Su-57 savaş uçağının yeni fotoğrafları gündem oldu

Su-57 savaş uçağının yeni fotoğrafları gündem oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA